В Єдиному реєстрі зброї усі електронні документи проходять верифікацію, – МВС

Працівники Нацполіції обов'язані перевіряти та верифікувати документи, подані в електронному вигляді для продовження дозволу зброї або на його отримання.

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В Україні продовжує працювати Єдиний реєстр зброї, який збирає інформацію про усю цивільну зброю, яка нині на руках у громадян України. Від початку роботи реєстру отримали дозволи, надали повний пакет документів та пройшли перевірку працівниками поліції 1243 особи. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі всеукраїнського телемарафону «Єдині новини».

За словами заступника міністра, завдяки Єдиному реєстру зброї отримати дозвіл на зброю та пройти відповідну перевірку можна значно швидше.

«Це, можливо, буде робити менше, ніж за одну добу, і я думаю, що навіть може займати до однієї години», – сказав заступник Міністра.



Окремо Тимченко зазначив, що працівники Національної поліції зобов'язані перевіряти та верифікувати документи, які надає громадянин для продовження дозволу зброї або на його отримання, щоб у такий спосіб унеможливити надання недоброчесними громадянами підробних документів, зокрема довідки від нарколога та психіатра.



«Необхідно одразу зауважити, що за підробку документів та використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність. По-друге, на працівників Національної поліції, безпосередньо на працівників відділу контролю за обігом зброї, покладено обов'язок перевірки і верифікації тих документів, які надає громадянин для продовження дозволу зброї або на його отримання.

Якщо будуть виникати питання у працівників Національної поліції, такі дозволи надаватись не будуть», – повідомив Леонід Тимченко.



Він зазначив, що відповідь громадянам обов'язково буде аргументована, щоб вони або більш якісну довідку надали, або звернулися безпосередньо до працівників Національної поліції України.

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