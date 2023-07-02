Заволодів майже 2,5 млн гривень на придбанні військового одягу для тероборони: судитимуть підприємця

На Дніпропетровщині директор товариства привласнив кошти, які призначалися для виготовлення та постачання військового одягу для бійців Сил тероборони ЗСУ.

Фото: gp.gov.ua

На Дніпропетровщині судитимуть підприємця, який привласнив майже 2,5 млн гривень на придбанні військового одягу для тероборони Кривого Рогу. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, виконавчий комітет Криворізької міської ради уклав з ТОВ договір на виготовлення та постачання військового одягу для бійців Сил тероборони ЗСУ. Загальна вартість закупівлі становила 30 млн гривень.



Відповідно до умов договору міськрада перерахувала постачальнику передоплату у сумі понад 9 млн гривень.



Проте директор товариства, не виконавши замовлення у повному обсязі, перерахував частину отриманих коштів на власні банківські рахунки.



Згідно з судово-економічною експертизою та іншими доказами обвинувачений завдав територіальній громаді міста майже 2,5 млн гривень збитків.



Під час санкціонованих обшуків за місцем його проживання та приміщеннях ТОВ вилучено банківські картки, мобільний телефон, документацію.

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