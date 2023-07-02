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  1. У світі

Австралія перша у світі легалізувала психоделічну терапію

21:19, 2 липня 2023
Австралія перша на національному рівні визнала психоделіки ліками.
Австралія перша у світі легалізувала психоделічну терапію
Фото: getty images
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Австралія стала першою країною у світі, яка легалізувала використання психоделіків для лікування певних психічних розладів. Про це повідомляє BBC.

З 1 липня психіатри зможуть призначати MDMA для лікування посттравматичного стресового розладу та псилоцибін для лікування резистентної депресії.

Обидва препарати заборонені законом в Австралії.

«Псилоцибін та MDMA безпечні при використанні в контрольованих з медичної точки зору умовах, під наглядом медичних працівників і в дозах, які були вивчені під час клінічних випробувань», — заявило Управління терапевтичних товарів Австралії.

Зазначається, що зміни набувають чинності в суботу, 1 липня, що робить Австралію першою країною, яка на національному рівні визнала психоделіки ліками.

Хоча передбачається, що початковий доступ до ліків буде обмеженим і дорогим, багато експертів і пацієнтів вітають цю знакову подію.

Однак водночас головні організації охорони здоров'я закликають бути обережними, оскільки ці препарати досі проходять клінічні випробування, і Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США ще не схвалило їх для клінічного застосування.

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