Латвія продовжила тимчасовий захист українців: що це означає

Латвія продовжила програму тимчасового захисту для українських шукачів притулку до кінця 2023 року.

Фото: Flickr/Latvijas armija

Латвія продовжила тимчасовий захист українців до кінця 2023 року. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Раніше така програма була доступна до 30 червня 2023 року, але наразі дію захисту продовжено до кінця 2023 року.

Що це означає?

1) Українці протягом перших 120 днів перебування в країні будуть забезпечені безкоштовним проживанням та харчуванням незалежно від їхньої фінансової спроможності;

2) Після 120-денного періоду право на безкоштовне житло матимуть лише окремі категорії українців, а саме:



– люди з інвалідністю та люди, які за ними доглядають;



– особи пенсійного віку;



– ті, хто у Латвії здобуває освіту на денній формі навчання в закладі дошкільної, початкової, загальної середньої або професійної середньої освіти або є студентами денної форми навчання у вищому навчальному закладі;



– жінки у відпустці по вагітності та пологах;



– один з батьків дитини у період догляду за нею.

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