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Латвия продлила временную защиту украинцев: что это значит

17:13, 3 июля 2023
Латвия продлила программу временной защиты для украинских искателей убежища до конца 2023 года.
Латвия продлила временную защиту украинцев: что это значит
Фото: Flickr/Latvijas armija
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Латвия продлила временную защиту украинцев до конца 2023 года. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Ранее такая программа была доступна до 30 июня 2023 года, но теперь действие защиты продлено до конца 2023 года.

Что предусматривает данная программа?

1) Украинцы в течение первых 120 дней пребывания в стране будут обеспечены бесплатным проживанием и питанием вне зависимости от их финансовой способности;

2) После 120-дневного периода право на бесплатное жилье будут иметь только отдельные категории украинцев, а именно:

– люди с инвалидностью и люди, которые за ними ухаживают;

– лица пенсионного возраста;

– те, кто в Латвии получает образование на дневной форме обучения в заведении дошкольного, начального, общего среднего или профессионального среднего образования или являются студентами дневной формы обучения в высшем учебном заведении;

– женщины в отпуске по беременности и родам;

– один из родителей ребенка в период ухода за ним.

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