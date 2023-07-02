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Австралия первая в мире легализовала психоделическую терапию

21:19, 2 июля 2023
Австралия первая на национальном уровне признала психоделики лекарством.
Австралия первая в мире легализовала психоделическую терапию
Фото: getty images
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Австралия стала первой страной в мире, которая легализовала использование психоделиков для лечения определенных психических расстройств. Об этом сообщает BBC.

С 1 июля психиатры могут назначать MDMA для лечения посттравматического стрессового расстройства и псилоцибин для лечения резистентной депрессии.

Оба препарата запрещены законом в Австралии.

«Псилоцибин и MDMA безопасны при использовании в контролируемых с медицинской точки зрения условиях, под наблюдением медицинских работников и в дозах, которые были изучены во время клинических испытаний», – заявило Управление терапевтических товаров Австралии.

Отмечается, что изменения вступили в силу в субботу, 1 июля, что делает Австралию первой страной, признавшей на национальном уровне психоделики лекарствами.

Хотя предполагается, что первоначальный доступ к лекарству будет ограничен и дорог, многие эксперты и пациенты приветствуют это знаковое событие.

Однако в тоже время главные организации здравоохранения призывают быть осторожными, поскольку эти препараты до сих пор проходят клинические испытания, и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США еще не одобрило их для клинического применения.

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