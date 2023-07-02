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  1. В Украине

Завладел почти 2,5 млн гривен на приобретении военной одежды для террообороны: будут судить предпринимателя

20:40, 2 июля 2023
В Днепропетровской области директор общества присвоил средства, которые предназначались для изготовления и поставки военной одежды для бойцов Сил терробороны ВСУ.
Завладел почти 2,5 млн гривен на приобретении военной одежды для террообороны: будут судить предпринимателя
Фото: gp.gov.ua
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В Днепропетровской области будут судить предпринимателя, который присвоил почти 2,5 млн гривен на приобретение военной одежды для терробороны Кривого Рога. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, исполнительный комитет Криворожского городского совета заключил с ООО договор на изготовление и поставку военной одежды для бойцов Сил терробороны ВСУ. Общая стоимость закупки составила 30 млн гривен.

Согласно условиям договора горсовет перечислил поставщику предоплату на сумму более 9 млн гривен.

Однако директор общества, не выполнив заказа в полном объеме, перечислил часть полученных средств на собственные банковские счета.

Согласно судебно-экономической экспертизе и другим доказательствам обвиняемый нанес территориальной общине города почти 2,5 млн гривен ущерба.

Во время санкционированных обысков по месту его проживания и помещениях ООО изъяты банковские карты, мобильный телефон, документация.

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