В Едином реестре оружия все электронные документы проходят верификацию, – МВД

Работники Нацполиции обязаны проверять и верифицировать документы, представленные в электронном виде для продления разрешения оружия или его получения.

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В Украине продолжает работать Единый реестр оружия, собирающий информацию обо всем гражданском оружии, которое сейчас на руках у граждан Украины.

С начала работы реестра получили разрешения, предоставили полный пакет документов и прошли проверку сотрудниками полиции 1243 человека.

Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в эфире всеукраинского телемарафона «Единые новости».

По словам замминистра, благодаря Единому реестру оружия получить разрешение на оружие и пройти соответствующую проверку можно гораздо быстрее.

«Это, возможно, будет делать меньше, чем за сутки, и я думаю, что даже может занимать до одного часа», – сказал замминистра.



Отдельно Тимченко отметил, что работники Национальной полиции обязаны проверять и верифицировать документы, предоставляемые гражданином для продления разрешения оружия или на его получение, таким образом исключая подачу гражданами поддельных документов, в частности, справки от нарколога и психиатра.



«Необходимо сразу заметить, что за подделку и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Во-вторых, на работников Национальной полиции, непосредственно на работников отдела контроля над обращением оружия, возложена обязанность проверки и верификации тех документов, которые предоставляет гражданин для продления разрешения оружия или на его получение.

Если будут возникать вопросы у работников Национальной полиции, такие разрешения предоставляться не будут», – сообщил Леонид Тимченко.



Он отметил, что ответ гражданам обязательно будет аргументирован, чтобы они либо более качественную справку предоставили, либо обратились непосредственно к работникам Национальной полиции Украины.

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