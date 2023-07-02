Не «шахедами» єдиними: росія, ймовірно, отримує іранські дрони Mohajer-6, — Повітряні сили

Співпраця Ірану із рф триває.

росія може отримати від Ірану не лише БпЛА типу Shahed, але й Mohajer-6. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, те, що рф регулярно отримує від Ірану ударні БпЛА - не викликає сумніву. Зокрема це підтверджується регулярними перельотами військово-транспортних літаків з Тегерану до москви. Також фіксуються перевезення морським шляхом Каспійським морем. Йдеться про астрахань й махачкалу, які без проблем приймають вантажі з Ірану.

Він зазначив, що питання полягає в тому, які обсяги Іран готовий надавати росії та чи зможе країна-окупант в майбутньому виготовляти дрони на свої території, або ж на території інших країн.

«Зрештою, співпраця Ірану із москвою триває, не лише Shahed, можливо й інші типи БПЛА будуть доставлятися на територію держави–окупанта, скажімо такі, як Mohajer-6», - зауважив Ігнат.

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