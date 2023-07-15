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  1. В мире

Meta заблокировала европейским пользователям доступ к Threads

19:41, 15 июля 2023
Пользователи жалуются на невозможность доступа к приложению, в том числе через VPN.
Meta заблокировала европейским пользователям доступ к Threads
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Многие пользователи из стран Европейского союза начали жаловаться на невозможность доступа к приложению Threads, в том числе и через VPN. Компания Meta, владеющая новой социальной сетью, сообщила, что блокирует доступ к приложению в ЕС. Об этом сообщает TechCrunch.

Компания запустила приложение Threads на прошлой неделе, но, учитывая опасения по поводу конфиденциальности приложения, оно не доступно в ЕС.

В заявлении компании говорится, что она приняла дополнительные меры, чтобы помешать пользователям получить доступ к новой соцсети.

"В настоящее время Threads недоступен в большинстве стран Европы, и мы предприняли дополнительные меры, чтобы не допустить к нему людей, находящихся там. Европа остается невероятно важным рынком для Meta, и мы надеемся сделать Threads доступным здесь в будущем", - говорится в заявлении компании.

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