Meta заблокувала європейським користувачам доступ до Threads

Користувачі скаржаться на неможливість доступу до застосунку, зокрема й через VPN.

Багато користувачів із країн Європейського Союзу почали скаржитися на неможливість доступу до застосунку Threads, зокрема й через VPN. Компанія Meta, що володіє новою соціальною мережею, повідомила, що блокує доступ до застосунку в ЄС. Про це повідомляє TechCrunch.

Компанія запустила застосунок Threads минулого тижня, але, з огляду на побоювання з приводу конфіденційності застосунку, він не доступний у ЄС.

У заяві компанії йдеться, що вона вжила додаткових заходів, щоб перешкодити користувачам отримати доступ до нової соцмережі.

"Наразі Threads недоступний у більшості країн Європи, і ми вжили додаткових заходів, щоб не допустити до нього людей, які перебувають там. Європа залишається неймовірно важливим ринком для Meta, і ми сподіваємося зробити Threads доступним тут у майбутньому", - йдеться в заяві компанії.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.