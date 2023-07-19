Пять стран обратятся в ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна

В мае ЕС разрешил пяти странам запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны.

Источник фото: REUTERS/Yves Herman

Пять центральноевропейских членов Евросоюза планируют совместно просить ЕС продолжить запрет на импорт украинского зерна после крайнего срока 15 сентября.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, пишет «Reuters».

«Мы едем в Варшаву, чтобы укрепить сотрудничество пяти стран и подписать декларацию или соглашение, в котором мы попросим ЕС продлить запрет после 15 сентября», – сказал министр сельского хозяйства Венгрии.

В мае Европейский Союз разрешил пяти странам запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны, в частности в другие страны ЕС. Этот запрет должен завершиться 15 сентября.

Как отмечает агентство, центральноевропейские страны опасаются, что прекращение «зернового соглашения» может привести к увеличению потоков зерна и появлению узких мест в этих пяти странах.

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