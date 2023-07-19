В Грузии через несколько часов произошло два землетрясения

Магнитуда первого землетрясения составила 3,2.

В Грузии зафиксировали сразу два землетрясения за несколько часов. Об этом информирует "Грузия Online".

Сначала толчки зафиксировали в 2:38 по местному времени рядом с городом Дедоплисцкаро, после чего – в 4:54 возле города Дманиси.

Уточняется, что в первом случае магнитуда составляла 3,2, а во втором, где эпицентр находился в 57 км от столицы Тбилиси, – 3,1.

Ранее мы писали, что в районе гор Вранча в Румынии произошло землетрясение.

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