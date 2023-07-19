У Грузії за кілька годин сталися два землетруси

Магнітуда першого землетрусу становила 3,2.

У Грузії зафіксували одразу два землетруси за кілька годин, інформує "Грузия Online".

Спершу поштовхи зафіксували о 02:38 за місцевим часом поруч із містом Дедоплісцкаро, після чого – о 04:54 біля міста Дманісі.

Уточнюється, що в першому випадку магнітуда становила 3,2, а в другому, де епіцентр перебував за 57 км від столиці Тбілісі, – 3,1.

Раніше ми писали, що в районі гір Вранча у Румунії стався землетрус.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.