У США письменники вимагають від власників чат-ботів штучного інтелекту платити за використання їхніх робіт

Письменники кажуть, що системи штучного інтелекту «імітують і повторюють їхню мову, історії, стиль та ідеї».

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Понад 8 тисяч письменників США підписали листа з проханням до лідерів компаній, зокрема Microsoft, Meta Platsorms, Alphabet не використовувати їхні роботи для навчання систем ШІ без дозволу чи компансації.

Лист опублікувала Гільдія авторів, професійна організація письменників, повідомляє «The Wall Street Journal». Звернення підписали відомі літератори.

Письменники кажуть, що системи штучного інтелекту «імітують і повторюють їхню мову, історії, стиль та ідеї».

«Мільйони захищених авторським правом книг, статей, есе та поезії забезпечують "їжу" для систем штучного інтелекту, нескінченні страви, за які не було рахунків. Ви витрачаєте мільярди доларів на розробку технології ШІ. Справедливо, що ви компенсуєте нам використання наших творів, без яких ШІ був би банальним і надзвичайно обмеженим», – йдеться в листі.

«Наша робота не може бути використана без згоди, кредиту та компенсації. Усі три обов’язкові», – заявила Майя Шанбхаг Ланг, президент Гільдії авторів.

У заяві-відповіді OpenAI йдеться, що ChatGPT навчається на «ліцензійному та загальнодоступному контенті», а також створеному тренерами та користувачами штучного інтелекту. У компанії додали, що поважають права творців і авторів. Meta відмовилася від коментарів.

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