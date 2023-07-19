В США писатели требуют от владельцев чат-ботов искусственного интеллекта платить за использование их работ

Писатели говорят, что системы искусственного интеллекта «имитируют и повторяют их язык, историю, стиль и идеи».

Источник фото: Luke Lung / Unsplash

Более 8 тысяч писателей США подписали письмо с просьбой к лидерам компаний, в частности Microsoft, Meta Platsorms, Alphabet не использовать их работы для обучения систем ИИ без разрешения или компансации.

Письмо опубликовала Гильдия авторов, профессиональная организация писателей, сообщает «The Wall Street Journal». Обращение подписали известные литераторы.

Писатели говорят, что системы искусственного интеллекта «имитируют и повторяют их язык, историю, стиль и идеи».

«Миллионы защищенных авторским правом книг, статей, эссе и поэзии обеспечивают "пищу" для систем искусственного интеллекта, бесконечные блюда, за которые не было счетов. Вы тратите миллиарды долларов на разработку технологии ИИ. Справедливо, что вы компенсируете нам использование наших произведений, без которых ИИ был бы банальным и чрезвычайно ограниченным», – говорится в письме.

«Наша работа не может использоваться без согласия, кредита и компенсации. Все три обязательны», – заявила Майя Шанбхаг Ланг, президент Гильдии авторов.

В заявлении-ответе OpenAI говорится, что ChatGPT учится на «лицензионном и общедоступном контенте», а также созданном тренерами и пользователями искусственного интеллекта. В компании добавили, что уважают права творцов и авторов. Meta отказалась от комментариев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.