П'ять країн звернуться до ЄС з проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна

У травні ЄС дозволив п’ятьом країнам заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни

Джерело фото: REUTERS/Yves Herman

П’ять центральноєвропейських членів Євросоюзу планують у середу спільно просити ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна після крайнього терміну 15 вересня.

Про це повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, пише «Reuters».

«Ми їдемо до Варшави, щоб зміцнити співпрацю п'яти країн і підписати декларацію або угоду, в якій ми попросимо ЄС продовжити заборону після 15 вересня», – сказав міністр сільського господарства Угорщини.

У травні Європейський Союз дозволив п’ятьом країнам заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни, зокрема в інші країни ЄС. Ця заборона має закінчитися 15 вересня.

Як зазначає агентство, центральноєвропейські країни побоюються, що припинення «зернової угоди» може призвести до збільшення потоків зерна і виникнення вузьких місць у цих п'яти країнах.

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