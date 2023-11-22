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  1. В мире

Полярное сияние на Киевщине может повториться: на Солнце возник «архипелаг пятен» в 15 раз шире Земли

18:55, 22 ноября 2023
Специалисты пишут, что «Архипелаг» темных пятен выбрасывает солнечные бури и Земля может оказаться на линии огня.
Полярное сияние на Киевщине может повториться: на Солнце возник «архипелаг пятен» в 15 раз шире Земли
Источник фото: NASA/SDO/HMI
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На Солнце появился участок с самым большим количеством солнечных пятен за последнее десятилетие. Специалисты пишут, что «Архипелаг» темных пятен выбрасывает солнечные бури и Земля может оказаться на линии огня.

«Группа солнечных пятен настолько велика, что она влияет на то, как вибрирует все Солнце. Гелиосейсмологи использовали подземные толчки, чтобы обнаружить эту группу солнечных пятен, когда она была еще на обратной стороне Солнца», – пишут на портале «Spaceweather».

Как сообщает «Live Science» по данным «Spaceweather», всего огромная коллекция солнечных пятен охватывает около 125 000 миль (200 000 километров), что более чем в 15 раз больше, чем Земля.

Эксперты предупреждают, что в ближайшие несколько недель вспышек может произойти гораздо больше. Приближающиеся вспышки также могут вызвать выбросы корональной массы (CME) или огромные сгустки заряженных солнечных частиц, которые могут врезаться в Землю и спровоцировать сильные геомагнитные бури, которые могут вызвать отключение радиосвязи и яркое полярное сияние.

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