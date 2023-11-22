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Полярне сяйво на Київщині може повторитися: на Сонці виник ​​«архіпелаг плям» у 15 разів ширший за Землю

18:55, 22 листопада 2023
Фахівці пишуть, що «Архіпелаг» темних плям викидає сонячні бурі і Земля може опиниться на лінії вогню.
Полярне сяйво на Київщині може повторитися: на Сонці виник ​​«архіпелаг плям» у 15 разів ширший за Землю
Джерело фото: NASA/SDO/HMI
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На Сонці з'явилася ділянка з найбільшою кількістю сонячних плям за останнє десятиліття. Фахівці пишуть, що «Архіпелаг» темних плям викидає сонячні бурі і Земля може опиниться на лінії вогню.

«Група сонячних плям настільки велика, що вона впливає на те, як вібрує все Сонце. Геліосейсмологи використовували підземні поштовхи, щоб виявити цю групу сонячних плям, коли вона була ще на зворотному боці Сонця», - пишуть на порталі «Spaceweather».

Як повідомляє Live Science за даними «Spaceweather», загалом величезна колекція сонячних плям охоплює близько 125 000 миль (200 000 кілометрів), що більш ніж у 15 разів більше, ніж Земля.

Експерти попереджають, що в найближчі кілька тижнів спалахів може статися набагато більше. Спалахи, що наближаються, також можуть спричинити викиди корональної маси (CME) або величезні згустки заряджених сонячних частинок, які можуть врізатися в Землю та спровокувати сильні геомагнітні бурі, які можуть спричинити відключення радіозв’язку та яскраве полярне сяйво.

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