Блокада границы: в Еврокомиссии заявили, что условия, в которых водители оказались из-за блокады, драматичны.

В то же время, в Еврокомиссии поддерживают сохранение Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС.

Фото: rbc.ua

В Европейской комиссии поддерживают сохранность Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС. Об этом сообщила еврокомиссар по транспорту Адина Велян, передает «Суспільне».

В то же время она подчеркнула, что условия, в которых водители оказались из-за блокады, драматические. От этой ситуации обе стороны получают ущерб.

«Пинг-понг между Украиной и Еврокомиссией – это несправедливо. Тем временем люди страдают, а наша внешняя граница ЕС становится заложником. Следовательно, идея возвращения к разрешениям неприемлема», – отметила Велян.

Она добавила, что «твердо решила» защищать Соглашение о либерализации перевозок между Украиной и ЕС и продолжать объяснять его преимущества как для европейского рынка, так и для Украины и Молдовы.

Также Велян заявила, что при низких температурах и без надлежащих санитарно-гигиенических условий положение водителей грузовиков, заблокированных на границе, является драматическим.

«Мы не можем игнорировать невероятные трудности, которые испытывают водители, от которых зависит наша экономика. Потери для цепей поставок в ЕС, включая Польшу и Украину, значительны», – подчеркнула еврокомиссар.

Она отметила, что европейские службы общались с протестующими и властями обеих стран, чтобы найти приемлемые решения в рамках действующего законодательства.

По словам Велян, Еврокомиссия предложила список из 13 пунктов, которые должны решить обеспокоенность протестующих.

«Это соглашение согласовано Евросоветом, имеет четкие рамки, ограниченную либерализацию, и если что-то происходит вне этого соглашения, то первоочередная ответственность за его решение лежит на национальном органе власти», - подытожила еврокомиссар.

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