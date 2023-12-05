Стефанишина: на пленарной сессии на этой неделе Верховная Рада собирается принять законопроект о нацменьшинствах

Доработанный законопроект уже одобрен Правительством и зарегистрирован в Парламенте.

Источник фото: facebook.com/UA.EU.NATO

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что на пленарной сессии на этой неделе Верховная Рада собирается принять законопроект о нацменьшинствах. Это правительственный документ, предусматривающий специальные изменения в уже принятые ранее рамочные законы.

Об этом Ольга Стефанишина сказала в Париже во время встречи с государственным секретарем по европейским делам министерства Европы и иностранных дел Франции Лоранс Бун, пишет «Укринформ».

Как ранее отметила вице-премьер, Украина больше года провела в различных консультациях с представителями национальных сообществ, иностранными партнерами, Венецианской Комиссией и Еврокомиссией относительно законодательного обеспечения прав национальных меньшинств.

За это время были до деталей обсуждены все элементы, объяснила Ольга Стефанишина и, учитывая это, были подготовлены предложения по изменениям в законодательство.

Доработанный законопроект уже одобрен Правительством и зарегистрирован в Парламенте – что он предполагает можно просмотреть здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.