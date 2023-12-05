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  1. В мире

Испанские СМИ подали в суд иск против Meta на $600 миллионов: в чем обвиняют компанию

11:15, 5 декабря 2023
СМИ обвиняют компанию в недобросовестной конкуренции в сфере онлайн-рекламы из-за игнорирования правил Евросоюза по защите данных.
Испанские СМИ подали в суд иск против Meta на $600 миллионов: в чем обвиняют компанию
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Группа из 83 испанских средств массовой информации подала иск на 550 миллионов евро ($600 млн) против компании Meta, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram. Об этом сообщает Reuters.

СМИ обвиняют компанию в недобросовестной конкуренции в сфере онлайн-рекламы из-за игнорирования правил Евросоюза по защите данных.

Медиа-ассоциация AMI заявила, что иск коллективно подал издание в коммерческий суд 1 декабря, и утверждает, что Meta нарушала правила защиты данных ЕС в период с 2018 по 2023 год.

Газеты утверждают, что «массовое» и «систематическое» использование компанией Meta персональных данных пользователей своих платформ Facebook, Instagram и Whatsapp дает ей несправедливое преимущество в разработке и предложении персонализированной рекламы, что, по их мнению, составляет недобросовестную конкуренцию.

Источник в Meta, знакомый с этим вопросом, сообщил, что компания еще не получила юридические документы.

Заявители, среди которых Prisa, издающая главную испанскую газету El Pais, и Vocento, владелец ABC, утверждают, что большинство объявлений, размещенных Meta, используют персональные данные, полученные без явного согласия клиентов.

Это, по их мнению, нарушает действующий с мая 2018 года Общий регламент ЕС о защите данных, который требует, чтобы любой вебсайт запрашивал разрешение на хранение и использование персональных данных.

«Конечно, в любой другой стране ЕС может быть начат такой же судебный процесс, поскольку речь идет о вероятном нарушении европейских норм», - заявил агентству юрист, представляющий газеты, Николас Гонсалес Куэльяр.

«Этот иск еще одна попытка классических СМИ бороться с технологическими гигантами в судах, чтобы защитить свою территорию.

По всему миру медиа-организации боролись в судах и парламентах, чтобы заставить технологических гигантов платить справедливую плату за использование и распространение контента», - отмечает издание.

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