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  1. В мире

Смените номера, тогда мы ее помоем: в Латвии владелец автомойки запретил обслуживать автомобиль украинки

13:42, 5 декабря 2023
По решению суда, мужчина должен выплатить гражданке Украины 1000 евро компенсации морального вреда.
Смените номера, тогда мы ее помоем: в Латвии владелец автомойки запретил обслуживать автомобиль украинки
Иллюстративное фото
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В Латвии владелец автомойки запретил обслуживать автомобиль украинки. По решению суда, мужчина должен выплатить гражданке Украины 1000 евро компенсации морального вреда. Об этом сообщает Латвийский центр по правам человека.

Украинка, просившая убежища от войны, приехала в Латвию на личном автомобиле в марте 2022 года. Желая помыть и почистить машину после длительной дороги, занявшей у нее пять дней, истица вместе с дочерью приехала на автомойку в центре Риги.

Хотя сотрудники автомойки сначала просили клиента подождать, позже, когда они заметили, что автомобиль истца имеет зарегистрированные в Украине номера, они отказались предоставлять услугу, мотивируя это тем, что владелец автомойки запретил обслуживать украинцев.

Разгневанная таким отношением, истица ушла из мойки, но не выдержав, истица снова пришла на мойку, чтобы узнать, действительно ли она правильно поняла, что ее не обслужили только потому, что она из Украины, а также чтобы извиниться.

Однако женщине неоднократно отказывали мыть машину, а один из сотрудников сказал: «Поменяйте номера, тогда мы ее помоем». Этот разговор был записан истцом на аудиозапись.

Учитывая, что истец не получила извинений, она вызвала полицию, возмутившись таким дискриминационным поведением. По вызову приехали сотрудники полиции, которые во время ведомственной проверки приняли письменные объяснения от сотрудников автомойки, которые подтвердили, что действовали в соответствии с приказом руководства.

Давая суду объяснение, ответчик исковым требованиям признал. Он опроверг тот факт, что приказал вообще не обслуживать автомобили с украинскими номерами. Подсудимый утверждал, что дал указание не обслуживать автомобили с украинскими номерами безвозмездно и вне очереди. Однако ответчик не указал на наличие таких доказательств, подтверждающих упомянутые утверждения.

Оценив нарушение прав, его вид, продолжительность и степень тяжести, а также то, что было установлено решением суда, суд признал, что компенсация морального вреда украинцы в размере 1000 евро справедлива и соразмерна. компенсация за нарушение.

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