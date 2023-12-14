Где в Германии принимают украинцев в декабре: подробности

Украинские беженцы, которые пытаются получить убежище в Германии, преимущественно сначала оказываются в лагерях первичного приема, а уже потом их переселяют в более постоянные места проживания. Об этом сообщает uahelp.wiki.
В центрах первичного приема зарегистрированы и предоставлены временные проживающие условия для новоприбывших, а затем их направляют на различные территории Германии. Однако сейчас у беженцев нет возможности самостоятельно выбирать место, куда их направят.
Несколько лагерей первичного приема уже переполнены и больше не могут принимать новых беженцев. По данным волонтеров UAhelp, украинцев принимают в таких землях Германии:
Берлин: Tegel (бывший аэропорт) - основной пункт первичного приема, оттуда направляют на поселение по всей Германии. Территория закрыта, доступна только на специальном автобусе.
Баден-Вюртемберг: Карлсруэ, Месштеттен, Фрайбург, Ульм - адреса лагерей и требования для приема беженцев.
Бавария: Мюнхен, Ankerzentrum (Мюнхен, Нюрнберг) - информация о приеме и контакты.
Гессен: Гиссен - особенности приема.
Северный Рейн-Вестфалия: Бохум.
Саарланд: Лебах.
Тюрингия: Хермздорф.
Лагеря первичного приема в Саксонии и Нижней Саксонии закрылись в ноябре. Беженцам советуют не сосредотачиваться на поиске лучших условий в лагерях, поскольку они не существенно отличаются друг от друга. Лучше выбрать локацию, куда удобнее добраться.
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