Де в Німеччині приймають українців у грудні: подробиці

У Німеччині вже переповнені кілька таборів первинного прийому та більше не можуть приймати українських біженців.

Фото ілюстративне

Українські біженці, що намагаються отримати притулок у Німеччині, переважно спочатку опиняються в таборах первинного прийому, а вже потім їх переселяють до більш постійних місць проживання. Про це повідомляє uahelp.wiki.

У центрах первинного прийому зареєстровані та надані тимчасові проживальні умови для новоприбулих, а потім їх направляють на різні території Німеччини. Однак зараз у біженців немає можливості самостійно обирати місце, куди їх направлять.

Кілька таборів первинного прийому вже переповнені та більше не можуть приймати нових біженців. За даними волонтерів UAhelp, українців приймають у таких землях Німеччини:

Берлін: Tegel (колишній аеропорт) – основний пункт первинного прийому, звідти направляють на поселення по всій Німеччині. Територія закрита, доступна лише на спеціальному автобусі.

Баден-Вюртемберг: Карлсруе, Месштеттен, Фрайбург, Ульм – адреси таборів та вимоги для прийому біженців.

Баварія: Мюнхен, Ankerzentrum (Мюнхен, Нюрнберг) – інформація щодо прийому та контакти.

Гессен: Гіссен – особливості прийому.

Північний Рейн-Вестфалія: Бохум.

Саарланд: Лебах.

Тюрингія: Хермздорф.

Табори первинного прийому у Саксонії та Нижній Саксонії закрилися у листопаді. Біженців радять не зосереджуватися на пошуку кращих умов у таборах, оскільки вони не суттєво відрізняються один від одного. Краще обрати локацію, куди зручніше дістатися.

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