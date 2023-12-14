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$9 000 за ухилення від військової служби: на Одещині ліквідували схему

16:21, 14 грудня 2023
Організатори схеми пропонували військовозобов’язаним послуги з уникнення мобілізації з подальшим виїздом за кордон.
$9 000 за ухилення від військової служби: на Одещині ліквідували схему
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Одещині правоохоронці ліквідували схему ухилення від військової служби. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що організатором схеми виявився керівник однієї з одеських громадських організацій, який залучив до неї військовослужбовця.

«Так, маючи зв’язки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, фігуранти обіцяли  громадянам вирішити питання непризову до лав ЗСУ шляхом зняття їх із військового обліку за станом здоров’я. Також пропонували їм допомогти з виготовленням документів для безперешкодного виїзду за кордон. Свої «послуги» зловмисники оцінювали у 9 000 доларів», - сказано у повідомленні.

11 грудня правоохоронці затримали керівника громадської організації під час отримання 9 000 доларів. Затриманому та його спільнику повідомлено про підозру.

За скоєне фігурантам може загрожувати покарання - позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що Верховний Суд відмовив військовослужбовцю, що отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, у праві отримати одноразову грошову допомогу у зв`язку з інвалідністю.

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