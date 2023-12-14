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  1. В Украине

$9 000 за уклонение от военной службы: в Одесской области ликвидировали схему

16:21, 14 декабря 2023
Организаторы схемы предлагали военнообязанным услуги по избеганию мобилизации с последующим выездом за границу.
$9 000 за уклонение от военной службы: в Одесской области ликвидировали схему
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Одесской области правоохранители ликвидировали схему уклонения от военной службы. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Организатором схемы оказался руководитель одной из одесских общественных организаций, который привлек к ней военнослужащего.

«Так, имея связи в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, фигуранты обещали гражданам решить вопрос непризыва в ряды ВСУ путем снятия их с военного учета по состоянию здоровья. Также предлагали помочь им с изготовлением документов для беспрепятственного выезда за границу. Свои «услуги» злоумышленники оценивали в 9 000 долларов», - говорится в сообщении.

11 декабря правоохранители задержали руководителя общественной организации при получении 9000 долларов. Задержанному и его сообщнику сообщили о подозрении.

За совершенное фигурантам может грозить наказание - лишение свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд отказал военнослужащему, получившему травму, связанную с защитой Родины, в праве получить единоразовую денежную помощь в связи с инвалидностью.

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