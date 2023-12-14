$9 000 за уклонение от военной службы: в Одесской области ликвидировали схему

Организаторы схемы предлагали военнообязанным услуги по избеганию мобилизации с последующим выездом за границу.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Одесской области правоохранители ликвидировали схему уклонения от военной службы. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Организатором схемы оказался руководитель одной из одесских общественных организаций, который привлек к ней военнослужащего.

«Так, имея связи в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, фигуранты обещали гражданам решить вопрос непризыва в ряды ВСУ путем снятия их с военного учета по состоянию здоровья. Также предлагали помочь им с изготовлением документов для беспрепятственного выезда за границу. Свои «услуги» злоумышленники оценивали в 9 000 долларов», - говорится в сообщении.

11 декабря правоохранители задержали руководителя общественной организации при получении 9000 долларов. Задержанному и его сообщнику сообщили о подозрении.

За совершенное фигурантам может грозить наказание - лишение свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд отказал военнослужащему, получившему травму, связанную с защитой Родины, в праве получить единоразовую денежную помощь в связи с инвалидностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.