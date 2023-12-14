Операция «Мокрые носики»: чрезвычайники и волонтеры спасли животных из изоляции на острове

Спасено более 30 кошек, 6 собак, 2 курицы и утка.

В среду, 13 декабря, спасатели совместно с волонтерами отправились на остров Вишняки, чтобы спасти домашних животных, которые оказались в изоляции.

Как рассказали в ГСЧС Украины, речь шла об около полусотни домашних животных и птиц. Уже почти две недели животные находились на острове без их смотрительницы. Женщина умерла в начале декабря. За это время еду для животных доставляли местные жители и волонтеры.

Операция «Мокрые носики», как ласково назвали ее спасатели, началась рано утром. Около пяти часов понадобилось волонтерам и спасателям, чтобы поймать всех животных. В общей сложности спасено более 30 кошек, 6 собак, 2 курицы и утка.

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