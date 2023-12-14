Добровольные страховые взносы: как «купить» страховой стаж

Украинцы могут накопить страховой стаж путем добровольных страховых взносов.

Фото: msp.gov.ua

Министерство социальной политики Украины напомнило, что с марта 2023 года украинцы могут «купить» страховой стаж себе или другим лицам. Для этого не нужно заключать бумажный договор и посещать государственные учреждения – все можно сделать по ссылке онлайн.

Добровольные страховые взносы – это инструмент, благодаря которому каждый гражданин (даже если он или она не имеет официального дохода в Украине) может накапливать страховой стаж, чтобы получать более высокую пенсию после достижения пенсионного возраста.

В ведомстве отмечают, что уплатить такой взнос можно как за себя, так и за другое лицо, если оно не является пенсионером, и в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования есть информация о нем.

«Переодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно.

Чтобы лицу, не работающему, был зачислен полный месяц страхового стажа, за него должна быть уплачена сумма, превышающая минимальный страховой взнос. Его рассчитывают по формуле: «минимальная заработная плата х 22%», - говорится в сообщении.

По состоянию на декабрь 2023 минимальный страховой взнос составляет 1474 грн. (с 1 января 2024 г. – 1562 грн).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.