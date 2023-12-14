Апелляционная палата ВАКС отменила закрытие дела «Роттердам+»

В октябре первая инстанция ВАКС закрыла производство из-за истечения сроков досудебного расследования.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила решение ВАКС о закрытии дела «Роттердам+» и назначила новое его рассмотрение в первой инстанции. Об этом сказано в сообщении АП ВАКС.

Апелляционную жалобу рассмотрели в рамках дела о возможном злоупотреблении должностными лицами во время введения и действия так называемой формулы "Роттердам+" (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По результатам рассмотрения коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу стороны обвинения, отменила постановление следователя судьи ВАКС по части закрытия уголовного производства и отмены арестов имущества и назначила повторное рассмотрение в суде первой инстанции.

Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

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