Апеляційна палата ВАКС скасувала закриття справи «Роттердам+»

У жовтні перша інстанція ВАКС закрила провадження через сплив строків досудового розслідування.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України скасувала рішення ВАКС про закриття справи «Роттердам+» і призначила новий її розгляд у першій інстанції.

Апеляційну скаргу розглянули в межах справи про можливе зловживання службовими особами під час запровадження та дії так званої формули “Роттердам+” (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України).

За результатами розгляду колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС в частині закриття кримінального провадження і скасування арештів майна та призначила повторний розгляд в суді першої інстанції.

Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Раніше ми писали, що Антикорсуд закрив справу «Роттердам+».

Повідомлялося, що ВАКС відвів від розгляду справи «Роттердам+» суддю Євгена Крука, справу розглядатиме нова колегія суддів.

Також ВАКС дозволив заочно судити екскерівника НКРЕКП Дмитра Вовка у справі «Роттердам +».

ВАКС арештував частину майна обвинувачених у справі.

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