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  1. Суд інфо

Вищий антикорсуд закрив справу «Роттердам+»: деталі

10:40, 9 жовтня 2023
Колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи «Роттердам+» з підстав п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру.
Вищий антикорсуд закрив справу «Роттердам+»: деталі
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У понеділок, 9 жовтня, під час підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи «Роттердам+» з підстав п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Указане рішення ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії.

Прокурор САП не погоджується з таким рішення суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

«Нагадаємо, 14.03.2023 прокурори САП за результатами розслідування НАБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо 6 осіб, причетних до запровадження так званої формули «Роттердам+». За оцінкою слідства запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016-2017 років 19,357 млрд гривень збитків споживачам електроенергії. Прокурором також заявлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі на суму 19,357 млрд гривень», — зазначили в САП.

Повний текст ухвали буде проголошено 13 жовтня.

Раніше ми писали, що ВАКС відвів від розгляду справи «Роттердам+» суддю Євгена Крука, справу розглядатиме нова колегія суддів.

Також ВАКС дозволив заочно судити екскерівника НКРЕКП Дмитра Вовка у справі «Роттердам +».

Додамо, що 3 жовтня ВАКС арештував частину майна обвинувачених у справі.

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