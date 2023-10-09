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Высший антикорсуд закрыл дело «Роттердам+»: детали

10:40, 9 октября 2023
Коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела «Роттердам+» по основаниям п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, то есть истечение срока досудебного расследования, определенного статьей 219 настоящего Кодекса, после сообщения лицу о подозрении.
Высший антикорсуд закрыл дело «Роттердам+»: детали
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В понедельник, 9 октября, во время подготовительного разбирательства коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела «Роттердам+» по основаниям п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, то есть истечение срока досудебного расследования, определенного статьей 219 настоящего Кодекса, после сообщения лицу о подозрении. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Указанное решение принято с особым мнением одного из судей коллегии.

Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции.

«Напомним, 14.03.2023 прокуроры САП по результатам расследования НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении 6 человек, причастных к введению так называемой формулы «Роттердам+». По оценке следствия введенная формула привела к нанесению в течение 2016-2017 годов 19,357 млрд гривен убытков потребителям электроэнергии. Прокурором также заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением государству на сумму 19,357 млрд гривен», — отметили в САП.

Полный текст постановления будет провозглашен 13 октября.

Ранее мы писали, что ВАКС отвел от рассмотрения дела "Роттердам+" судью Евгения Крука, дело будет рассматривать новая коллегия судей.

Также ВАКС разрешил заочно судить эксруководителя НКРЭКУ Дмитрия Вовка по делу «Роттердам+».

Добавим, что 3 октября ВАКС арестовал часть имущества обвиняемых по делу.

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