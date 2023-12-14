Добровільні страхові внески: як «купити» страховий стаж

Українці можуть накопичити страховий стаж за допомогою добровільних страхових внесків.

Фото: msp.gov.ua

Міністерство соціальної політики України нагадало, що від березня 2023 року українці мають змогу «купити» страховий стаж собі або іншим особам. Для цього не потрібно укладати паперовий договір і відвідувати державні установи – все можна зробити онлайн за посиланням.

Добровільні страхові внески – це інструмент, завдяки якому кожен громадянин (навіть якщо він або вона не має офіційного доходу в Україні) може накопичувати страховий стаж, щоби отримувати вищу пенсію після досягнення пенсійного віку.

У відомстві зазначають, що сплатити такий внесок можна як за себе, так і за іншу особу, якщо вона не є пенсіонером, і в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування є інформація про неї.

«Періодичність та розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно.

Щоби особі, яка не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, за неї має бути сплачено суму, що перевищує мінімальний страховий внесок. Його розраховують за формулою: «мінімальна заробітна плата х 22%», - сказано у повідомленні.

Станом на грудень 2023 року мінімальний страховий внесок становить 1474 грн. (з 1 січня 2024 р - 1562 грн).

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