Операція «Мокрі носики»: надзвичайники та волонтери врятували тварин з ізоляції на острові

Врятовано понад 30 котів, 6 собак, 2 курки та качку.

У середу, 13 грудня, рятувальники спільно з волонтерами відправилися на острів Вишняки, аби врятувати домашніх тварин, які опинилися в ізоляції.

Як розповіли у ДСНС України, мова йшла про близько півсотні домашніх тварин та птахів. Вже майже два тижні тварини перебували на острові без їхньої доглядачки. Жінка померла на початку грудня. За цей час їжу для тварин доставляли місцеві мешканці та волонтери.

Операція «Мокрі носики», як лагідно назвали її рятувальники, розпочалася рано-вранці. Близько п’яти годин знадобилося волонтерам та рятувальникам, аби спіймати усіх тварин. Загалом врятовано понад 30 котів, 6 собак, 2 курки та качку.

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