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  1. В мире

Джон Кирби: США предоставят Украине еще один пакет военной помощи

20:01, 18 декабря 2023
Но он может быть последним, пока Конгресс не примет решение о финансирование, отметил Джон Кирби.
Джон Кирби: США предоставят Украине еще один пакет военной помощи
Источник фото: Associated Press
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Соединенные Штаты Америки намерены в декабре предоставить еще один пакет военной помощи Украине. Однако, как отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, он может оказаться последним, пока Конгресс не примет решение о финансировании.

Об этом сообщает журналистка издания «Politico» в соцсети Х.

«США все еще планируют предоставить Украине еще один пакет военной помощи в конце этого месяца. Но он может оказаться последним, пока Конгресс не примет решение о выделении дополнительных средств», – заявил он.

По словам Кирби, у Белого дома «не будет больше полномочий на пополнение».

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