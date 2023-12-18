Джон Кірбі: США нададуть Україні ще один пакет військової допомоги

Але він може бути останнім, поки Конгрес не ухвалить рішення про фінансування, зазначив Джон Кірбі.

Джерело фото: Associated Press

Сполучені Штати Америки мають намір у грудні надати ще один пакет військової допомоги Україні. Однак, як зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, він може виявитися останнім, поки Конгрес не ухвалить рішення про фінансування.

Про це повідомляє журналістка видання «Politico» у соцмережі Х.

«США все ще планують надати Україні ще один пакет військової допомоги наприкінці цього місяця. Але він може виявитися останнім, поки Конгрес не ухвалить рішення про виділення додаткових коштів», - заявив він.

За словами Кірбі, у Білого дому «не буде більше повноважень на поповнення».

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