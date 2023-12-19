Marvel уволила звезду супергеройских фильмов Джонатана Мэйджорса после признания его виновным в притязаниях

Голливудская карьера актера пошла кувырком именно тогда, когда он рассчитывал получить «Оскар» за роль в фильме «Журнал грез», который пока не вышел.

Киностудия Marvel уволила звезду фильмов «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Крид III» Джонатана Мейджорса после того, как его признали виновным в домогательстве и нападении на свою бывшую девушку Грейс Джаббари. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, 18 декабря, актера признали виновным по двум пунктам обвинения в притязаниях и нападениях на свою бывшую девушку, а по двум другим обвинениям его оправдали, но актер заявил, что все еще с нетерпением ждет очищения своего имени.

Для Мейджорса эти приговоры означают вероятность проведения до года за решеткой, а также уничтожение его голливудской карьеры именно тогда, когда он рассчитывал получить «Оскар» за роль в фильме «Журнал грез», который пока не вышел.

Издание отмечает, что на 2025 год было запланировано расширение киновселенной Marvel и производство ленты «Мстители: Династия Канга», которая будет сосредоточена на истории персонажа Мейджорса. Актер должен стать главным персонажем фильма, который теперь просто переименован в «Мстители 5», но выход все равно запланирован на 1 мая 2026 года.

Как известно, Джонатан Мейджорс впервые появился в роли злодея Канга Завоевателя в эпизоде сериала Disney+ «Локи» 2021 года, а впоследствии стал главным антагонистом в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», вышедшем на экраны в 2023 году.

Источник, близкий к студии, на условиях анонимности сообщил, что после оглашения приговора Marvel и Disney сразу исключили звезду «Крида III» из всех будущих проектов.

О том, что Marvel и Disney разрабатывают план на случай, если Мэйджорсу предъявят обвинения, впервые сообщили источники в ноябре.

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