Marvel уволила звезду супергеройских фильмов Джонатана Мэйджорса после признания его виновным в притязаниях

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Как прошел конкурс на должности судей местных общих судов: интересные особенности, проблемы и кто получит должности судей

Впервые в истории судебной власти Украины основная конкуренция между кандидатами на должности судей развернулась не за суды в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине и в западных областях страны.

Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

«Мы должны понимать: один воин – это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги», - Владимир Зеленский о «математике» мобилизации

Президент Владимир Зеленский пояснил, что для того, чтобы мобилизовать 500 тысяч человек, необходимо иметь 3 млн человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги.

Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли предоставить «законодательные инструменты Высшему антикоррупционному суду, чтобы он принимал справедливые решения»

«Все соответствующие законы, которые мы должны были проголосовать, были проголосованы. Эта тема исчерпана», - Владимир Зеленский объяснил журналистам, собирается ли он вносить законопроект, возвращающий прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей, как того требуют активисты.

  1. В мире

Marvel уволила звезду супергеройских фильмов Джонатана Мэйджорса после признания его виновным в притязаниях

16:22, 19 декабря 2023
Голливудская карьера актера пошла кувырком именно тогда, когда он рассчитывал получить «Оскар» за роль в фильме «Журнал грез», который пока не вышел.
Marvel уволила звезду супергеройских фильмов Джонатана Мэйджорса после признания его виновным в притязаниях
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Киностудия Marvel уволила звезду фильмов «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Крид III» Джонатана Мейджорса после того, как его признали виновным в домогательстве и нападении на свою бывшую девушку Грейс Джаббари. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, 18 декабря, актера признали виновным по двум пунктам обвинения в притязаниях и нападениях на свою бывшую девушку, а по двум другим обвинениям его оправдали, но актер заявил, что все еще с нетерпением ждет очищения своего имени.

Для Мейджорса эти приговоры означают вероятность проведения до года за решеткой, а также уничтожение его голливудской карьеры именно тогда, когда он рассчитывал получить «Оскар» за роль в фильме «Журнал грез», который пока не вышел.

Издание отмечает, что на 2025 год было запланировано расширение киновселенной Marvel и производство ленты «Мстители: Династия Канга», которая будет сосредоточена на истории персонажа Мейджорса. Актер должен стать главным персонажем фильма, который теперь просто переименован в «Мстители 5», но выход все равно запланирован на 1 мая 2026 года.

Как известно, Джонатан Мейджорс впервые появился в роли злодея Канга Завоевателя в эпизоде сериала Disney+ «Локи» 2021 года, а впоследствии стал главным антагонистом в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», вышедшем на экраны в 2023 году.

Источник, близкий к студии, на условиях анонимности сообщил, что после оглашения приговора Marvel и Disney сразу исключили звезду «Крида III» из всех будущих проектов.

О том, что Marvel и Disney разрабатывают план на случай, если Мэйджорсу предъявят обвинения, впервые сообщили источники в ноябре.

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