Marvel звільнила зірку супергеройських фільмів Джонатана Мейджорса після визнання його винним у домаганнях

Голлівудська кар'єра актора пішла шкереберть саме тоді, коли він розраховував отримати «Оскар» за роль у фільмі «Журнал мрій», який поки не вийшов.

Кіностудія Marvel звільнила зірку фільмів «Людина-мураха та Оса: Квантоманія» та «Крід III» Джонатана Мейджорса після того, як його визнали винним у домаганні та нападі на свою колишню дівчину Грейс Джаббарі. Про це повідомляє Daily Mail.

Так, 18 грудня, актора визнали винним за двома пунктами звинувачення в домаганнях і нападах на свою колишню дівчину, а за двома іншими звинуваченнями його виправдали, але актор заявив, що все ще з нетерпінням чекає очищення свого імені.

Для Мейджорса ці вироки означають імовірність проведення до року за ґратами, а також знищення його голлівудської кар'єри саме тоді, коли він розраховував отримати «Оскар» за роль у фільмі «Журнал мрій», який поки не вийшов.

Видання зазначає, що на 2025 рік було заплановане розширення кіновсесвіту Marvel і виробництво стрічки «Месники: Династія Канґа», яка зосередиться на історії персонажа Мейджорса. Актор мав стати головним персонажем фільму, який тепер просто перейменовано на «Месники 5», але вихід все одно запланований на 1 травня 2026 року.

Як відомо, Джонатан Мейджорс вперше з’явився в ролі лиходія Канґа Завойовника в епізоді серіалу Disney+ «Локі» 2021 року, а згодом став головним антагоністом у фільмі «Людина-мураха і Оса: Квантоманія», який вийшов на екрани в 2023-му.

Джерело, близьке до студії, на умовах анонімності повідомило, що після оголошення вироку Marvel і Disney одразу виключили зірку «Кріда III» з усіх майбутніх проєктів.

Про те, що Marvel і Disney розробляють план на випадок, якщо Мейджорсу висунуть звинувачення, вперше повідомили джерела у листопаді.

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