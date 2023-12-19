Хмара від виверження вулкана в Ісландії до вечора досягне Норвегії

Концентрація діоксиду сірки у ній буде незначною і не становить загрози для здоров’я, кажуть фахівці.

Джерело фото: Інститут метеорології / vg.no

Хмара від виверження вулкана в Ісландії приблизно ввечері у вівторок, 19 грудня, досягне Норвегії. Про це повідомляє «VG».

Як очікують у Метеорологічному інституті, хмара сірки досягне західного узбережжя Норвегії близько 17 години.

Хайко Кляйн, координатор аварійних моделей у Метеорологічному інституті зазначає, що концентрація діоксиду сірки у ній буде незначною і не становить загрози для здоров’я, але люди можуть відчувати запах.

Нагадаємо, що в Ісландії сталося велике виверження вулкана.

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