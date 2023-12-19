Облако от извержения вулкана в Исландии к вечеру достигнет Норвегии

Концентрация диоксида серы в нем будет незначительной и не представляет угрозы для здоровья, говорят специалисты.

Источник фото: Институт метеорологии / vg.no

Облако от извержения вулкана в Исландии примерно вечером во вторник, 19 декабря, достигнет Норвегии. Об этом сообщает «VG».

Как ожидают в Метеорологическом институте, облако серы достигнет западного побережья Норвегии около 17 часов.

Хайко Кляйн, координатор аварийных моделей в Метеорологическом институте отмечает, что концентрация диоксида серы в нем будет незначительной и не представляет угрозы здоровью, но люди могут чувствовать запах.

Напомним, что в Исландии произошло большое извержение вулкана.

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