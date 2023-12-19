В Исландии началось извержение вулкана: образовалась трещина протяженностью около 4 километров, фото и видео

На кадрах в сети видны оранжевые струи лавы и клубы дыма.

В Исландии произошло большое извержение вулкана. Этому предшествовала серия землетрясений. Об этом сообщает BBC.

Извержение началось севернее города Гриндовик в 22:17 по местному времени. Трещины в земле потянулись к селу, расположенному примерно в 40 км юго-западнее столицы Исландии Рейкьявика.

Накануне из рыбацкого городка Гриндовик были эвакуированы около 4 тысяч человек, а неподалеку расположенный геотермальный курорт «Голубая лагуна» был закрыт.

«Сейсмическая активность вместе с измерениями GPS-устройств указывают на то, что магма движется на юго-запад и извержение может продолжиться в направлении Гриндавика», - заявили в исландском Метеорологическом бюро.

За секунду извергается от 100 до 200 кубических метров лавы, что в несколько раз больше, чем во время предыдущих извержений в этом районе.

Расположенный неподалеку международный аэропорт Рейкьявика остался открытым, хотя и с многочисленными задержками рейсов.

Также на полуострове Рейкьянес образовалась вулканическая трещина протяженностью не менее 4 км.

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