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В Ісландії почалося виверження вулкана: утворилася тріщина довжиною близько 4 кілометрів, фото і відео

09:30, 19 грудня 2023
На кадрах у мережі видно помаранчеві струмені лави і клуби диму.
В Ісландії почалося виверження вулкана: утворилася тріщина довжиною близько 4 кілометрів, фото і відео
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В Ісландії сталося велике виверження вулкана. Цьому передувала серія землетрусів. Про це повідомляє BBC.

Виверження почалося на північ від міста Гріндавік о 22:17 за місцевим часом. Тріщини в землі потягнулися до села, розташованого приблизно за 40 км на південний захід від столиці Ісландії Рейк’явіка.

Напередодні з рибальського містечка Гріндавік було евакуйовано близько 4 тисяч осіб, а геотермальний курорт «Блакитна лагуна», що розташований неподалік, було закрито.

«Сейсмічна активність разом з вимірюваннями GPS-пристроїв вказують на те, що магма рухається на південний захід і виверження може продовжитися в напрямку Гріндавіка», – заявили в ісландському Метеорологічному бюро.

Зазначається, що за секунду вивергається від 100 до 200 кубічних метрів лави, що в кілька разів більше, ніж під час попередніх вивержень у цьому районі.

Міжнародний аеропорт Рейк’явіка, розташований неподалік, залишився відкритим, хоча і з численними затримками рейсів.

Також на півострові Рейк’янес утворилася вулканічна тріщина довжиною щонайменше 4 км.

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