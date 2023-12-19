Китай накрив потужний землетрус: відомо про сотні жертв та постраждалих, відео

Рятувальні роботи може ускладнити мінусова температура, яка прийшла до Китаю.

В ніч на вівторок, 19 грудня, Китай сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,2. Відомо про сотні жертв і постраждалих. Про це повідомляє Reuters.

В результаті загинули щонайменше 118 людей і сотні отримали поранення.

Влада мобілізувала цілий ряд екстрених заходів, однак рятувальні роботи можуть виявитися складними через мінусові температури. Вранці недалеко від місця, де стався землетрус, температура становила близько -14°С.

За даними ЗМІ Китаю, 20 людей зникли безвісти в результаті землетрусу.

В одній тільки провінції Ганьсу в результаті землетрусу, за останніми даними, загинули 105 осіб, а з 397 поранених 16 перебували в критичному стані.

У зону лиха направили понад 3000 рятувальників. Також в пошукових роботах беруть участь військові і поліція. Погода стала найбільшою складністю в рятувальних операціях.

Національна комісія Китаю з запобігання, зменшення наслідків стихійних лих і надання допомоги та Міністерство з питань надзвичайних ситуацій оголосила надзвичайну ситуацію четвертого рівня.

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