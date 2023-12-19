Китай накрыло мощное землетрясение: известно о сотнях жертв и пострадавших

Спасательные работы может осложнить пришедшая в Китай минусовая температура.

В ночь на вторник, 19 декабря, Китай потряс мощное землетрясение магнитудой 6,2. Известно о сотнях жертв и пострадавших. Об этом сообщает Reuters.

В результате погибли по меньшей мере 118 человек и сотни получили ранения.

Власти мобилизовали целый ряд экстренных мер, однако спасательные работы могут оказаться сложными из-за минусовых температур. Утром недалеко от места землетрясения температура составляла около -14°С.

По данным СМИ Китая, 20 человек пропали без вести в результате землетрясения.

В одной только провинции Ганьсу в результате землетрясения, по последним данным, погибли 105 человек, а из 397 раненых 16 находились в критическом состоянии.

В зону бедствия направили более 3000 спасателей. Также в поисковых работах принимают участие военные и полиция. Погода стала самой сложной в спасательных операциях.

Национальная комиссия Китая по предотвращению, уменьшению последствий стихийных бедствий и оказанию помощи и Министерство по чрезвычайным ситуациям объявила чрезвычайную ситуацию четвертого уровня.

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