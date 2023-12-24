В Италии мужчина сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, чтобы встретить Рождество не одному

Теперь мужчине придется предстать перед судом за уклонение от домашнего ареста.

В Италии 24-летний житель города Фрозиноне сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму. Он заявил, что хотел встретить Рождество не в одиночестве, передает Corriere della Sera.

Как утверждает издание, мужчина отбывал наказание за мелкие преступления под домашним арестом в доме, где живет сам.

Не сообщив ни представителям пенитенциарных органов или своему адвокату, он самостоятельно пришел в тюрьму в коммуне Кассино и попросил, чтобы его арестовали.

«Я сам, предпочитаю провести Рождество здесь», – сказал он.

Надзиратели тюрьмы решили вызвать карабинеров, которые задержали мужчину и отвезли обратно во Фрозиноне. Его объяснения карабинеров не удовлетворили, поэтому его вернули под домашний арест.

Теперь мужчине придется предстать перед судом за уклонение от домашнего ареста.

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