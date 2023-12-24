В Италии мужчина сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, чтобы встретить Рождество не одному

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Сторона защиты последовательно утверждала, что осужденный был спровоцирован вести разговоры о передаче взятки поведением экс-главы ГАЗО, действовавшей под контролем органа расследования

Пересчет пенсии судьи в отставке: Верховный Суд применил аналогию при рассмотрении дела

Верховный Суд рассмотрел дело по иску судьи в отставке о признании противоправным отказа в выдаче истцу справки о судейском вознаграждении для исчисления ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, исходя из размера судейского вознаграждения судьи Кассационного гражданского суда.

Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

Подозреваемый составил завещание в пользу всех судей суда, чтобы помешать рассмотрению ходатайства о продлении сроков расследования

Собрание судей в ответ обратилось в Высший совет правосудия с уведомлением о вмешательстве в осуществление правосудия.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

  1. В мире

В Италии мужчина сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, чтобы встретить Рождество не одному

19:38, 24 декабря 2023
Теперь мужчине придется предстать перед судом за уклонение от домашнего ареста.
В Италии мужчина сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, чтобы встретить Рождество не одному
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В Италии 24-летний житель города Фрозиноне сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму. Он заявил, что хотел встретить Рождество не в одиночестве, передает Corriere della Sera.

Как утверждает издание, мужчина отбывал наказание за мелкие преступления под домашним арестом в доме, где живет сам.

Не сообщив ни представителям пенитенциарных органов или своему адвокату, он самостоятельно пришел в тюрьму в коммуне Кассино и попросил, чтобы его арестовали.

«Я сам, предпочитаю провести Рождество здесь», – сказал он.

Надзиратели тюрьмы решили вызвать карабинеров, которые задержали мужчину и отвезли обратно во Фрозиноне. Его объяснения карабинеров не удовлетворили, поэтому его вернули под домашний арест.

Теперь мужчине придется предстать перед судом за уклонение от домашнего ареста.

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