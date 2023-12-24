В Украине идет война за будущее всей Европы, — глава Минобороны Финляндии Хякканен

Глава минобороны Финляндии отметил, что речь идет о судьбе не только Украины, но и всех соседних с россией государств.

Фото: yle.fi

В воскресенье, 24 декабря, министр обороны Финляндии Антти Хякканен в рождественском поздравлении к миротворческим силам упомянул о полномасштабном вторжении рф в Украину.

По его словам, «российская политика силы создала ощущение незащищенности и неопределенности в Европе, а косвенно и во всем мире».

«Мы получили болезненное доказательство того, что великая держава может чувствовать себя вправе вмешиваться в выбор своего меньшего соседа и готова использовать военную силу для достижения собственных целей», – сказал он.

Также глава минобороны Финляндии отметил, что речь идет о судьбе не только Украины, но и всех соседних с россией государств: «В Украине идет война за будущее всей Европы».

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