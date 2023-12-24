В Україні йде війна за майбутнє всієї Європи, — голова Міноборони Фінляндії Хякканен

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Провокація хабаря: Верховний Суд вирішив, чи переконливі доводи захисту, що твердив про провокацію з боку НАБУ за допомоги їх агента

Сторона захисту послідовно стверджувала, що засуджений був спровокований вести розмови про передачу хабаря поведінкою екс-голови ДАЗВ, яка діяла під контролем органу розслідування.

Перерахунок пенсії судді у відставці: Верховний Суд застосував аналогію під час розгляду справи

Верховний Суд розглянув справу за позовом судді у відставці до про визнання протиправною відмови у видачі позивачу довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, виходячи з розміру суддівської винагороди судді Касаційного цивільного суду.

Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

Підозрюваний склав заповіт на користь усіх суддів суду, щоб завадити розгляду клопотання про продовження строку розслідування

Збори суддів у відповідь звернулися у Вищу раду правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

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В Україні йде війна за майбутнє всієї Європи, — голова Міноборони Фінляндії Хякканен

19:19, 24 грудня 2023
Голова міноборони Фінляндії зазначив, що йдеться про долю не лише України, а й усіх сусідніх із росією держав.
В Україні йде війна за майбутнє всієї Європи, — голова Міноборони Фінляндії Хякканен
Фото: yle.fi
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У неділю, 24 грудня, міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен у різдвяному привітанні до миротворчих сил згадав про повномасштабне вторгнення росії в Україну.

За його словами, «російська політика сили створила відчуття незахищеності та невизначеності в Європі, а опосередковано і в усьому світі».

«Ми отримали болісний доказ того, що велика держава може відчувати себе вправі втручатися у вибір свого меншого сусіда і готова використовувати військову силу для досягнення власних цілей», – додав він.

Також голова міноборони Фінляндії зазначив, що йдеться про долю не лише України, а й усіх сусідніх із росією держав: «В Україні йде війна за майбутнє всієї Європи».

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