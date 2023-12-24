В Україні йде війна за майбутнє всієї Європи, — голова Міноборони Фінляндії Хякканен

Голова міноборони Фінляндії зазначив, що йдеться про долю не лише України, а й усіх сусідніх із росією держав.

Фото: yle.fi

У неділю, 24 грудня, міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен у різдвяному привітанні до миротворчих сил згадав про повномасштабне вторгнення росії в Україну.

За його словами, «російська політика сили створила відчуття незахищеності та невизначеності в Європі, а опосередковано і в усьому світі».

«Ми отримали болісний доказ того, що велика держава може відчувати себе вправі втручатися у вибір свого меншого сусіда і готова використовувати військову силу для досягнення власних цілей», – додав він.

Також голова міноборони Фінляндії зазначив, що йдеться про долю не лише України, а й усіх сусідніх із росією держав: «В Україні йде війна за майбутнє всієї Європи».

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