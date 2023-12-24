Не хотів зустріти Різдво на самоті: італієць утік з-під домашнього арешту до в'язниці

Тепер чоловікові доведеться постати перед судом за ухилення від домашнього арешту.

В Італії 24-річний мешканець міста Фрозіноне втік із-під домашнього арешту до в'язниці. Він заявив, що хотів зустріти Різдво не на самоті, передає Corriere della Sera.

Як стверджує видання, чоловік відбував покарання за дрібні злочини під домашнім арештом у будинку, де мешкає сам.

Не повідомивши представників пенітенціарних органів або свого адвоката, він самостійно прийшов до в'язниці в комуні Кассіно і попросив, щоб його заарештували.

«Я сам, волію провести Різдво тут», - сказав він.

Наглядачі в'язниці вирішили викликати карабінерів, які затримали чоловіка та відвезли назад у Фрозіноні. Його пояснення карабінерів не задовольнили, тож його повернули під домашній арешт.

Тепер чоловікові доведеться постати перед судом за ухилення від домашнього арешту.

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