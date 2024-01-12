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  1. В мире

В США впервые планируют казнить осужденного с помощью вдыхания азота

14:03, 12 января 2024
Впервые в истории США осужденного разрешили казнить путем вдыхания азота.
В США впервые планируют казнить осужденного с помощью вдыхания азота
Источник фото: Департамент исполнения наказаний Алабамы / AP
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В штате Алабама суд впервые в истории США разрешил казнить заключенного путем вдыхания азота. Адвокаты заключенного критикуют этот метод смертной казни как жестокий и экспериментальный. Об этом пишет AP.

Гипоксия азотом 58-летнего Кеннета Смита, осужденного за заказное убийство, запланирована на 25 января. Мужчину хотели казнить еще в 2022 году смертельной инъекцией, но это не удалось из-за проблем с введением укола.

Адвокат Смита Роберт Грасс заявил, что обжалует это решение, но отказался от дальнейших комментариев. Вопрос может оказаться в конце концов перед Верховным судом США.

Заключенный Кеннет Юджин Смит, которому сейчас 58 лет, осужден за заказное убийство супруги проповедника в 1988 году. Прокуроры заявили, что Смит и еще один человек получили по 1000 долларов за убийство Элизабет Сеннетт от ее мужа, который был «по уши в долгах» и таким образом хотел получить страховую выплату.

Казнь будет происходить таким образом: на Смита оденут респираторную маску, куда будет подаваться азот, что приведет к смерти от недостатка кислорода. Три штата – Алабама, Миссисипи и Оклахома – разрешили азотную гипоксию как метод казни, но пока ни в одном штате не использовали ее.

Генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл поддержал принятое судьей решение.

В Офисе генерального прокурора штата утверждают, что лишение кислорода «приведет к потере сознания в считанные секунды и смерти в считанные минуты». В своих судебных материалах прокуроры сравнивали новый метод смертной казни с несчастными случаями на производстве, когда люди быстро теряли сознание и умирали в результате воздействия азота.

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